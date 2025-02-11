Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Beton Mikserinin Sürücüsü Kaza Yaşamadan Kurtuldu

Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Beton Mikserinin Sürücüsü Kaza Yaşamadan Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü Enes A., kazayı yara almadan atlattı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri müdahale etti, trafik ise normal seyrine döndü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen beton mikserin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Sultan Orhan Mahallesi Millet Bahçesi mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes A. yönetimindeki 34 BAD 343 plakalı beton mikseri kavşakta devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken aracın kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Araç muayenelerinde artık o ücret alınmayacak
img

Bir ilimizde bebek bezi taneyle satılmaya başlandı
img

Yoğun bakım hemşiresinin acı sonu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.