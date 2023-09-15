Kocaeli'de Koca Eşini ve Çocuklarını Rehin Aldı, Polis Müdahale Etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir koca, eşini ve iki çocuğunu rehin aldıktan sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Elinde bıçakla eşini ve 2 yaşındaki çocuğunu esir aldı

Balkondan "Beni kurtarın" diye yardım istedi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinin balkonundan, "Beni kurtarın" diye bağıran kadına mahalleli kulak verdi. Kadına yardım etmek isteyen mahalleliye elinde bıçakla tehdit savuran kocayı, polis ekipleri etkisiz hale getirdi.

Olay, Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesinde bulunan bir binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö. isimli kadın evinin balkonundan "Beni kurtarın" diye bağırmaya başladı. Kadının yardım çığlıklarını duyan caddedeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi, yardım etmek için de binaya doğru yöneldi. O sırada balkona elinde bıçakla çıkan kadının kocası T.Ö., tehditler savurarak yardıma gelenlere izin vermedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, T.Ö.'yü göz altına aldı. N.Ö. ve 2 yaşındaki çocuğu, sağlık ekipleri tarafından her ihtimale karşın hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.