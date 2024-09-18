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Kocaeli'de Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı

Kocaeli'de Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı
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Kocaeli'de uyuşturucu maddeleri ruhsatsız ithal veya imal etmek suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 55 yaşındaki C.Ö., 24 yıllık aranın ardından yakalandı ve tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası bulunan ve 24 yıldır kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası ile 5 bin TL adli para cezası bulunan ve 24 yıldır kırmızı bültenle aranan C.Ö. (55) düzenlenen operasyonla bugün yakalandı. Gözaltına alınan C.Ö., ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Politika 3-sayfa kocaeli

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