Kocaeli'de Kimlik Dolandırıcıları Tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahsı arayarak, "Kimlik bilgilerin çalındı, operasyon yapacağız" yalanıyla 300 bin liralık dolandırıcılık yapan 3 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler aradıkları vatandaşa, "Kimlik bilgilerin çalındı, operasyon yapacağız" dedi. Dolandırıcılara inanan vatandaş 300 bin lira değerinde altın ve para gönderdi. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, H.İ.Y, İ.B, ve A.T'yi Kocaeli ile Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı. - KOCAELİ