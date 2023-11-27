Kocaeli'de Kesinleşmiş Hapis Cezaları Bulunan 3 Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Aranan şahısların tutuklandığı bildirildi.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışma çerçevesinde, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan O.Ö.(26), "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan L.A. (44) ile "kasten yaralama ve kamu malına zarar verme" suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.D. (28) yakalandı. Şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı. - KOCAELİ