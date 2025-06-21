Kocaeli'de Kereste Deposunda Yangın

Kocaeli'de Kereste Deposunda Yangın
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir kereste deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Muallimköy Mahallesi Güney Yanyol Caddesi'nde bulunan kereste deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple bahçede bulunan kerestelerde çıkan yangın, depoya sıçradı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle maddi hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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