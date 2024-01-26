Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Kendini Polis Olarak Tanıtan Dolandırıcı Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kocaeli'de bir kişiyi 85 bin TL dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Dolandırıcılık olayı üzerine harekete geçen polisler, S.D. isimli şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de kendini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 85 bin TL dolandıran şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtan S.D., vatandaşı 85 bin TL dolandırdı. Mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren S.D'yi tespit etti. Yapılan çalışma neticesinde S.D. yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Dolandırıcılık Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CHP Çekmeköy adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Çekmeköy adayı açıklandı mı? CHP Beykoz adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Beykoz adayı açıklandı mı? CHP Ataşehir adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Ataşehir adayı açıklandı mı? CHP Adalar adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Adalar adayı açıklandı mı? CHP Şile adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Şile adayı açıklandı mı? CHP Zeytinburnu adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Zeytinburnu adayı açıklandı mı? CHP Şişli adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Şişli adayı açıklandı mı? CHP Sultangazi adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Sultangazi adayı açıklandı mı? CHP Silivri adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Silivri adayı açıklandı mı? CHP Sarıyer adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Sarıyer adayı açıklandı mı? CHP Küçükçekmece adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Küçükçekmece adayı açıklandı mı? CHP Kâğıthane adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Kâğıthane adayı açıklandı mı? CHP Güngören adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Güngören adayı açıklandı mı? CHP Gaziosmanpaşa adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Gaziosmanpaşa adayı açıklandı mı? CHP Fatih adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Fatih adayı açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title