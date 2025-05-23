Kocaeli'de Kaza: Otomobil Duvara Asılı Kaldı, Sürücü Yaralanmadı

Kocaeli'de Kaza: Otomobil Duvara Asılı Kaldı, Sürücü Yaralanmadı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımı aşarak 3 metrelik duvarda asılı kaldı. Kazada 4 araç hasar gördü ancak sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki demir korkulukları yıkarak 3 metrelik duvarda asılı kaldı. Kazada toplam 4 araç hasar alırken, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Eskihisar Feribot Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü B.H'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JT 9189 plakalı otomobil, kaldırımın üstüne çıkarak demir korkulukları yıktı. Otomobil, 3 metrelik duvarda asılı kalırken demir korkuluk, park halindeki 3 aracın üstüne düşerek hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken sürücü B.H., kazayı yara almadan atlattı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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