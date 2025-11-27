Haberler

Kocaeli'de Kaybolan Öğretmenin Cinayeti Ortaya Çıktı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
2006 yılında kaybolan matematik öğretmeni Hikmet Akçay'ın eski kız öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de 2006 yılında kaybolan matematik öğretmeni Hikmet Akçay'ın, eski kız öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

27 Nisan 2006'da Bayrampaşa'da bir ortaokulda matematik öğretmeni olan ve o dönemde hiç evlilik yapmamış 1955 doğumlu Hikmet Akçay bir süre ortalıktan kayboldu. Hikmet Akçay'dan günlerce haber alamayan abisi İsmet Akçay durum üzerine şüphelenip 2 Mayıs 2006'da kardeşi için polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Hikmet Akçay'ın izine bir türlü ulaşamadı. 27 Nisan 2026'da zaman aşımına uğrayacak olan olayın aydınlatılması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla özel ekip kuruldu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla harekete geçerek yıllar önce hayatını kaybettiği düşünülen Hikmet Akçay'ın kaybolmasına ilişkin sır perdesini aralamak ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde kurulan özel ekip, dönemin HTS kayıtlarını incelediğinde 2006 yılında Hikmet Akçay'ın Bayrampaşa'da bir ortaokulda matematik öğretmeniyken öğrencilerinden biri olan Esin B. (42) ile olan yakın ilişkisini tespit etti.

İstanbul ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon: 4 gözaltı

HTS kayıtları doğrultusunda harekete geçen ekipler, Hikmet Akçay ile telefondan sık sık iletişime geçen Esin B.'nin peşine düştü. İstanbul ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda Hikmet Akçay'ın ortaokuldan öğrencisi olan Esin B. ile birlikte toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Esin B. ekiplere verdiği ifadedede, Kocaeli'deki evinde tartışma sırasında ittiği Hikmet Akçay'ın düşüp bayıldığını ardından eline aldığı bıçakla Akçay'ı bıçakladığını itiraf etti. Akçay'ın cesedinin ise, bavula konularak Silivri'de yakıldığı ortaya çıktı.

Şüpheliler ifade ve diğer işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyet ifadelerinin ardından 1'i kadın 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

