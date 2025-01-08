Kocaeli'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.E., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.E. (45) operasyonla yakalandı. S.E., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa