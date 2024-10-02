Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Kasten Öldürme Davasında Sanığa 12 Yıl Hapis Cezası

Kocaeli'de Kasten Öldürme Davasında Sanığa 12 Yıl Hapis Cezası
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ablasına şiddet uyguladığı öne sürülen eniştesini bıçakla saldırarak öldüren sanık, kasten öldürme suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, tartışma sırasında silah kullanılarak gerçekleşti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde defalarca ablasını darp ettiğini ve çıkan kavgada kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eniştesini tabancayla ateş ederek öldüren sanık kasten öldürme suçundan 12 yıl hapis cezası aldı.

Olay, 2 Eylül 2023 tarihinde Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Recep A. ile eniştesi Hüseyin Yaşar arasında ablasına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Recep A. silahla, Hüseyin Yaşar'a ateş açtı. Hüseyin Yaşar kanlar içinde yere düşerken, Recep A. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yaşar kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Recep A. gözaltına alındı. İfadesi alınan Recep A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Keşke o gün oraya gitmeseydim ve olay yaşanmasaydı"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Kendini korumak için hareket ettiğini söyleyen tutuklu sanık Recep A., "Keşke o gün oraya gitmeseydim ve olay yaşanmasaydı. Kendi hayatımı kurmaya çalışan bir insandım. Malulen emekli olma ihtimalim vardı iş bulmuştum. Ablam da yanıma gelecekti" diye konuştu.

Müşteki avukatı ise sanığın indirim almak için bıçak kurgusunu ortaya attığını söyleyerek en ağır cezayı almasını talep etti.

Toplam 14 yıl hapis

Mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" suçundan indirim yapılarak sanığın 12 yıl hapis cezası almasına karar verdi. Ayrıca silah bulundurma suçundan sanık 2 yıl hapis cezası aldı.

"Bıçakla üzerime yürüdü"

Recep A. ilk duruşmadaki savunmasında, "Sanık ablamı darp ediyordu. Bu sebeple son günlerde ablam gelip bende kalmaya başladı. Olay günü ablamın eşyalarını almak için eve gittik. Eniştem sürekli emir vererek konuşuyordu. Hangi eşyaları alacağımızı söylüyordu. Eniştem ablama 'Sen benim evime bu kıyafetlerle mi geldin, bunlar benim paramla alındı' diye yere atıyordu. Sesler yükselince yanlarına gittim. Elinde bıçak vardı ve bana 'Sen benim evime karışamazsın' dedi. Üzerime yürüdü. Balkona, daha sonra salona ve çıkış kapısına kaçtım. Eniştem tekrar bıçakla peşimden gelince kendimi korumak amacıyla ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi korku ve panik halinde olmam nedeniyle hatırlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika kocaeli 3-sayfa Şiddet Hukuk Suç

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir

Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablasından ilk sözler
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cihan Aydın FIFA kokart listesinden çıkarıldı mı? Sinan Ateş davasında son durum nedir? Sinan Ateş davasında kimler kaç yıl ceza aldı? Başakşehir Rapid Wien maçı CANLI izle! (HD) Başakşehir Rapid Wien maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 2 Ekim Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Benazir Aydın ne oldu, iyileşti mi? Batman'da hapşırma nöbeti yaşıyordu Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BAŞAKŞEHİR RAPID WIEN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Başakşehir Rapid Wien nereden izlenir? Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesi 2024! Tek tırnaklı eti hangi markalarda var? 3 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Aslan, Yengeç, Balık burcu yorumu! 3 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Başakşehir Rapid Wien hangi kanalda? Başakşehir Rapid Wien maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });