Kocaeli'de Kasten Öldürme Davasında Sanığa 12 Yıl Hapis Cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde defalarca ablasını darp ettiğini ve çıkan kavgada kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eniştesini tabancayla ateş ederek öldüren sanık kasten öldürme suçundan 12 yıl hapis cezası aldı.

Olay, 2 Eylül 2023 tarihinde Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Recep A. ile eniştesi Hüseyin Yaşar arasında ablasına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Recep A. silahla, Hüseyin Yaşar'a ateş açtı. Hüseyin Yaşar kanlar içinde yere düşerken, Recep A. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yaşar kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Recep A. gözaltına alındı. İfadesi alınan Recep A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Keşke o gün oraya gitmeseydim ve olay yaşanmasaydı"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Kendini korumak için hareket ettiğini söyleyen tutuklu sanık Recep A., "Keşke o gün oraya gitmeseydim ve olay yaşanmasaydı. Kendi hayatımı kurmaya çalışan bir insandım. Malulen emekli olma ihtimalim vardı iş bulmuştum. Ablam da yanıma gelecekti" diye konuştu.

Müşteki avukatı ise sanığın indirim almak için bıçak kurgusunu ortaya attığını söyleyerek en ağır cezayı almasını talep etti.

Toplam 14 yıl hapis

Mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" suçundan indirim yapılarak sanığın 12 yıl hapis cezası almasına karar verdi. Ayrıca silah bulundurma suçundan sanık 2 yıl hapis cezası aldı.

"Bıçakla üzerime yürüdü"

Recep A. ilk duruşmadaki savunmasında, "Sanık ablamı darp ediyordu. Bu sebeple son günlerde ablam gelip bende kalmaya başladı. Olay günü ablamın eşyalarını almak için eve gittik. Eniştem sürekli emir vererek konuşuyordu. Hangi eşyaları alacağımızı söylüyordu. Eniştem ablama 'Sen benim evime bu kıyafetlerle mi geldin, bunlar benim paramla alındı' diye yere atıyordu. Sesler yükselince yanlarına gittim. Elinde bıçak vardı ve bana 'Sen benim evime karışamazsın' dedi. Üzerime yürüdü. Balkona, daha sonra salona ve çıkış kapısına kaçtım. Eniştem tekrar bıçakla peşimden gelince kendimi korumak amacıyla ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi korku ve panik halinde olmam nedeniyle hatırlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı. - KOCAELİ