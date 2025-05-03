Kocaeli'de Kamyonun Açık Kapağı Tünele Çarptı

Kocaeli'de Kamyonun Açık Kapağı Tünele Çarptı
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Kocaeli'de seyir halindeki bir kamyonun açık unutulan kapağı, Derince Tüneli'ne çarparak hasara neden oldu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kocaeli'de kamyonun açık unutulan kapağı seyir halindeyken tünele çarptı. Meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmazken kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de kapağı açık halde seyir halinde olan kamyon tehlike saçtı. Durumu fark edemeyen sürücü, D100 Karayolu Derince Tüneli'nden geçerken kaza yaptı. Kapağın tünele çarpması ile araç ve tünelde hasar meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle durumu fark eden sürücü aracı sağ şeride çekerek durdurdu. O anlar seyir halinde olan aracın kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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