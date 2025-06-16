Kocaeli'de Kamyonet Yön Levhasına Çarparak Kaza Yaptı

Kocaeli'de Kamyonet Yön Levhasına Çarparak Kaza Yaptı
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İzmit'te yol ayrımındaki yön levhasına çarpan kamyonetin kupası ezildi. Sürücü sıkıştı, itfaiye tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol ayrımındaki yön levhasının direğine çarpan kamyonetin kupası adeta kağıt gibi ezildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yenidoğan Mahallesi D100 yan yol ayrımında Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 54 AIB 692 plakalı Isuzu marka kamyonet, yön levhasının direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın kupası ezilirken sürücü içeride sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü M.Ç.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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