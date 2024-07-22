Kocaeli'de kamyonet aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet aydınlatma direğine çarptı. Elektrik direğine saplanan kamyonette sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, Sırrıpaşa Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 TA 470 plakalı kamyonet, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç direğe saplanırken, sürücü Murat Ö. ise kamyonette sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ