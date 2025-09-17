Haberler

Kocaeli'de Kamyon Sürücüsü Elektrik Akımına Kapıldı

Kocaeli'de Kamyon Sürücüsü Elektrik Akımına Kapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde elektrik tellerine temas eden kamyonun sürücüsü ağır yaralandı. Olayda sürücünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde damperini kaldırdığı kamyonun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki dolum tesisleri mevkiinde, Kaan B. idaresindeki 35 KB 1202 plakalı kamyonun damperi, sürücünün aracının arka kapaklarını kapatmaya çalıştığı sırada havai elektrik hatlarına temas etti. Damperin tellerle teması sonucu çıkan kıvılcım ve gürültüyle kamyonun sarsıldığını gören çevredeki diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Kaan B., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaan B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan hakkında şaşırtan iddia

Yoğun bakımdaki Ufuk Özkan hakkında üzen iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızgın boğa park halindeki aracı pert etti

Park ettiği aracını pert halde buldu: Hayatımın şokunu yaşadım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.