Kocaeli'de Kamyon Kazası: 1 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kamyonun başka bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun, başka bir kamyona arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Barış Mahallesi D-100 Karayolu Kuzey Yan Yol Caddesi İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, Z.İ. idaresindeki 34 DYR 110 plakalı Isuzu marka kamyon, önünde seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Kamyonun kullanılamaz hale geldiği kazada sürücü Z.İ. ise hafif şekilde yaralandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ