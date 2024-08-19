Kocaeli'de Kalp Krizi Geçirdiği İddia Edilen Kadın Boğularak Öldürüldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kalp krizi geçirdiği iddiasıyla hastane kaldırılan ve erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü öğrenilen 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz'ın komşusu konuştu. Yılmaz'ın öldürüldüğü eve yaklaşık 3 ay önce taşındığı öğrenildi.

Olay 2 gün önce gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuhbe Yılmaz (36), kalp krizi ihbarıyla sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boynundaki izlerden şüphe edilmesi üzerine de cansız bedeni otopsiye alındı.

Otopsi sonucunda Yılmaz'ın boğularak öldürüldüğünün kesinleşmesi üzerine polis ekipleri, ihbarı yapan erkek arkadaşı C.Y.E.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli C.Y.E. polise verdiği ifadede, çıkan kavgada Nuhbe Yılmaz'ın boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuhbe Yılmaz'ın 3 çocuk annesi olduğu, öldürüldüğü eve de yaklaşık 2-3 ay önce taşındığı öğrenildi.

Bildiklerini anlatan komşu Halil Hançaza, "Cinayet yaşandığını sabah polisleri görünce öğrendik. Öldürülen ya da ölen kadın Nuhbe'yi hiç tanımıyoruz. 2-3 ay önce mahallemize taşındı. Olayı görmedik, nasıl oldu bilmiyoruz. Olayın detayını haberlerden öğrendik. Öldü mü öldürüldü mü bilmiyoruz. Ne ailesini ne de kendisini tanımıyoruz. Olayı gerçekleştiren şahsı da tanımıyoruz. Keşke böyle şeyler olmasaydı. Emniyet gerçeği ortaya çıkaracaktır" dedi. - KOCAELİ