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Kocaeli'de Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Kocaeli'de Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir panelvan ile SUV aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde panelvan ile SUV araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Devlet Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yola süratli girdiği iddia edilen Hüseyin Y. idaresindeki 41 AD 138 plakalı Hyundai marka panelvan, yan yoldaki Mehmet Ç. yönetimindeki 77 ADS 006 plakalı Kia marka SUV araç ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, panelvanda bulunan 2 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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