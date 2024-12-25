Kocaeli'de Kadın Kalbinden Vurulmuş Halde Bulundu, İntihar Şüphesi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde ölü olarak bulunan kadının erkek arkadaşına not bıraktığı öğrenildi. Kadının intihar ettiği sanılıyor.

Olay, dün sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Funda Emine Büte'nin (40) cansız bedeni ile karşılaştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evde inceleme yaptı. Yapılan çalışmada Funda Emine Büte'nin kalbinden tek kurşunla vurulduğu ve hayatını kaybettiği tespit etti. Evde yapılan incelemede, "Bütün notlarımı atmışsın ama bu notumu saklarsın. Ben seni çok sevdim" yazılı not bulundu. Genç kadının aşk acısı sebebiyle kalbine tek kurşun sıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kadının dün gözaltına alınan erkek arkadaşı da ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KOCAELİ