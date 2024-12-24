Kocaeli'de Kadın İntihar Notu ile Ölü Bulundu

Kalbine isabet eden tek kurşunla ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 40 yaşındaki kadın, evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde intihar notu da bulunduğu öğrenildi.

Olay, Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden silah sesinin yükseldiğini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Funda Kaymaz'ı tabanca ile vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri Kaymaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Funda Kaymaz'ın kalbine isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayrıca, evde intihar bulunduğu da öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.