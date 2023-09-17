Kocaeli'de Kadın Cinayeti: Bir Kadın Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Zanlı ise ciddi şekilde yaralı olarak hastaneye götürüldü.