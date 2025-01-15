Kocaeli'de Kaçakçılıkla Mücadele: 1 Milyon 200 Bin TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
Kocaeli'de yapılan operasyonda, 1 milyon bandrolsüz boş makaron, 220 bin dolu makaron ve 40 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'de 2 işyeri, depo ve 3 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 1 milyon bandrolsüz boş makaron, 220 bin dolu makaron, 40 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda İzmit ilçesinde 6 şüpheliye ait 2 iş yeri, depo ve 3 araçta arama yapıldı. Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 1 milyon bandrolsüz boş makaron, 220 bin dolu makaron, 40 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken 6 şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ