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Kocaeli'de Kaçakçılıkla Mücadele: 1 Milyon 200 Bin TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Kocaeli'de Kaçakçılıkla Mücadele: 1 Milyon 200 Bin TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
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Kocaeli'de yapılan operasyonda, 1 milyon bandrolsüz boş makaron, 220 bin dolu makaron ve 40 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de 2 işyeri, depo ve 3 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 1 milyon bandrolsüz boş makaron, 220 bin dolu makaron, 40 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda İzmit ilçesinde 6 şüpheliye ait 2 iş yeri, depo ve 3 araçta arama yapıldı. Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 1 milyon bandrolsüz boş makaron, 220 bin dolu makaron, 40 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken 6 şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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