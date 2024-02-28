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Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonunda 138 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 23 bin 800 dolu, 114 bin 200 boş olmak üzere 138 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 96 kilogram kıyılmış açık tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve bir kompresör de bulundu. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 23 bin 800 dolu, 114 bin 200 boş olmak üzere 138 bin makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gebze ve Körfez'de bir araç ve evde arama yaptı. Yapılan aramalarda 23 bin 800 dolu, 114 bin 200 boş olmak 138 bin makaron, 96 kilogram kıyılmış açık tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve bir kompresör ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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