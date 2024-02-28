Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonunda 138 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 23 bin 800 dolu, 114 bin 200 boş olmak üzere 138 bin makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gebze ve Körfez'de bir araç ve evde arama yaptı. Yapılan aramalarda 23 bin 800 dolu, 114 bin 200 boş olmak 138 bin makaron, 96 kilogram kıyılmış açık tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve bir kompresör ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ