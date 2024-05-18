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Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 892 Bin 900 Makaron ve 480 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 892 bin 900 dolu ve boş makaron ile 480 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 892 bin 900 dolu ve boş makaron ile 480 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gebze ile Darıca ilçelerinde 2 işyeri, ikamet ve depoda arama yapıldı. Yapılan aramada, 776 bin 500 dolu makaron, 116 bin 400 dal bandrolsüz boş makaron, 3 bin 200 sökülmüş vaziyette TADAB/TAPDK bandrolü, 480 kilogram kıyılmış tütün, 66 kilogram nargile tütünü, 435 paket gümrük kaçağı sigara, 8 şişe gümrük kaçağı içki, 13 elektronik sigara, 98 bin yaprak sigara sarma kağıdı ele geçirildi. 4 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmaların süreceği aktarıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Makaron Kocaeli Darıca Gebze 3.Sayfa Güncel Haberler

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