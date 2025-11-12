Haberler

Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 158 Bin Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gölcük ilçesinde düzenlediği operasyonda 158 bin adet kaçak makaron ve 588 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 158 bin adet kaçak makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölcük ilçesinde 12 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. İlçede bulunan bir ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 158 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 588 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KOCAELİ

