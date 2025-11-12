Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 158 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 158 bin adet kaçak makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölcük ilçesinde 12 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. İlçede bulunan bir ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 158 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 588 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KOCAELİ