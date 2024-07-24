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Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 110 Bin Dal Makaron ve 15 Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

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Kocaeli'de yapılan operasyonda iş yerleri ve ikametlere yapılan baskınlarda 110 bin dal içi boş ve dolu makaron ile 15 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 100 kilo kıyılmış tütün de bulundu.

Kocaeli'de iş yeri ve ikametlere yapılan operasyonda 110 bin dal içi boş ve dolu makaron, 100 kilo kıyılmış tütün ile piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olan 15 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Gölcük ve İzmit ilçelerinde 2 iş yeri ve 2 ikamete baskın düzenlendi. Polis ekiplerince iş yerleri ve ikametlerde yapılan aramada 90 bin dal boş makaron, 20 bin dal içi dolu makaron, 150 sökülmüş bandrol, 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 100 kilo kıyılmış tütün ile piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olan 15 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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