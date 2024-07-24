Kocaeli'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Kocaeli'de iş yeri ve depoda yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 460 kilo kaçak kıyılmış tütün, 10 bin 600 dolu makaron ve 800 boş makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ile mücadele kapsamında 19 Temmuz tarihinde, Karamürsel ilçesinde işyeri ve depoda operasyon düzenlendi. İş yeri ve depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 460 kilo kaçak kıyılmış tütün, 10 bin 600 dolu makaron ve 800 boş makaron ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ile ilgili bir şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KOCAELİ