Haberler

Kocaeli'de Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'de Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve elektronik sigara satıcılarına yönelik 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yapılan aramalarda büyük miktarda kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

Kocaeli'de kaçak tütün ve elektronik sigara satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde tütün mamulleri ve elektronik sigara kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, İzmit, Körfez ve Gebze ilçelerinde 7 iş yeri ve 3 ikamet adresinde arama yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda 82 bin 200 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 260 kilogram kıyılmış tütün, 7 bin 200 dal boş makaron, 7 elektronik sigara, 8 elektronik sigara likiti ve 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, 3'ü hakkında ise 4733 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray U19, Liverpool U19 karşısında 57. saniyede gol yedi

Galatasaray U19-Liverpool U19 maçında 57. saniyede gol oldu
Bir tesadüf mü, yoksa kader mi? Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an

Tesadüf mü, yoksa kader mi? Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.