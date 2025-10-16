Haberler

Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu: 68 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu: 68 Bin Makaron Ele Geçirildi
Güncelleme:
Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, iki iş yerinde toplam 68 bin adet doldurulmuş makaron, 31 elektronik sigara ve 5 kilo nargile tütünü ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de polis ekiplerince iki iş yerine düzenlenen operasyonda 68 bin adet doldurulmuş makaron, 31 elektronik sigara ve 5 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçak tütün ürünleri satıldığı değerlendirilen iki iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 68 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 31 elektronik sigara ve 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KOCAELİ

