Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu: 41 Bin Makaron ve 500 Paket Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir ikamette gerçekleştirilen operasyonda 41 bin 880 içi dolu makaron ve 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı ve adli işlem başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir ikamette operasyon yapıldı. İkamette yapılan aramada 41 bin 880 adet kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 500 paket ektronik sigara tütünü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, olaya ilişkin bir şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa