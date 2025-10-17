Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu: 41 Bin Makaron ve 500 Paket Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'de bir ikmaette yapılan operasyonda 41 bin 880 adet içi dolu makaron ve 500 paket ektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir ikamette operasyon yapıldı. İkamette yapılan aramada 41 bin 880 adet kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 500 paket ektronik sigara tütünü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, olaya ilişkin bir şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ