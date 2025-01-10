Kocaeli'de Kaçak Spor Malzemeleri Ele Geçirildi
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, yapılan çalışmalarda 1,206 kaçak futbol takımı forması ve 520 çift spor ayakkabısı ele geçirdi. İki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 206 kaçak futbol takımı forması ve 520 çift spor ayakkabısı ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçları ile mücadele çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, 6 ve 9 Ocak günleri Derince ilçesinde yapılan kontrolde bin 206 adet kaçak futbol takımı forması ve 520 çift spor ayakkabısı ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olay şüphelisi 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ