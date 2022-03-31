Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda 255 bin 200 boş makaron, 21 bin 400 içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 600 paket kaçak sigara, 655 sökülmüş tütün bandrolü, 1 kilogramlık 37 paket bandrolü sökülmüş tütün, 25 kilogramlık açık kıyılmış tütün, sigara sarma makineleri ve kompresörler ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Kocaeli, Sigara, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title