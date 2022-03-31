Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda 255 bin 200 boş makaron, 21 bin 400 içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 600 paket kaçak sigara, 655 sökülmüş tütün bandrolü, 1 kilogramlık 37 paket bandrolü sökülmüş tütün, 25 kilogramlık açık kıyılmış tütün, sigara sarma makineleri ve kompresörler ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa