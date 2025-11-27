Kocaeli'de Kaçak Sigara İmalathanesine Baskın: 10 Gözaltı

Kocaeli'de bir daireye baskın yapan ekipler, kaçak sigara imalathanesi ile karşılaştı. Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik yaptıkları çalışmalarda, Körfez ve Derince ilçelerinde 7 ikamet ile 2 işyerine baskın yaptı. Yapılan aramalarda 86 bin 320 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 236 bin dal bandrolsüz boş makaron, 6 adet sigara sarma makinası, 1 adet kompresör, 431 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili 10 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ