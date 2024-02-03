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Kocaeli'de Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 180 Bin Dolu ve Boş Makaron, 400 Kilo Açık Tütün Ele Geçirildi

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Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 ikamette yapılan aramada 180 bin dolu ve boş kaçak makaron ile 400 kilo açık tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'de polis ekiplerince 3 ikamette yapılan aramada 180 bin dolu ve boş kaçak makaron, 400 kilo açık tütün ele geçirildi, 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'de polis ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde dün İzmit ilçesinde 3 ikamette arama yapıldı. Evlerde yapılan aramalarda 51 bin dal içi dolu makaron, 129 bin boş makaron, 400 kilo açık tütün, 50 elektronik sigara, 650 bandrolsüz kaçak puro, 2 sigara sarma makinesi ve 2 hava kompresörü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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