Kocaeli'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 47 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI TELEFON ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iş yerinde yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında dün Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren iş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el koyulurken olaya ilişkin bir şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - KOCAELİ