Kocaeli'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 47 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI TELEFON ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 47 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI TELEFON ELE GEÇİRİLDİ
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iş yerinde yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında dün Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren iş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el koyulurken olaya ilişkin bir şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
