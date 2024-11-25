Kocaeli'de Kaçak Bandrolsüz 9.5 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan tırda yapılan aramada 9 milyon 580 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde tır durduruldu. Polis ekiplerince tırın çekici ve dorsesinde yapılan aramada 9 milyon 580 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. - KOCAELİ