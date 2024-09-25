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Kocaeli'de Kaçak Alkol Satıcısının Ölümü: Sanıklara Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Kocaeli'de Kaçak Alkol Satıcısının Ölümü: Sanıklara Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde kaçak alkol satan 60 yaşındaki İlhan Alan'ın, veresiye alkol isteyen iki genç tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde kaçak alkol satan yaşlı adamın, veresiye alkol isteyen 2 genç tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşmasında sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, 14 Ağustos 2022 tarihinde Serdar Mahallesi Duman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emirhan Ö.K. ve Abdulbaki K., veresiye alkol almak için İlhan Alan'ın (60) evine geldi. Alkolü vermeyen ve daha önce verdiği alkol paralarını isteyen İlhan Alan ile 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Emirhan Ö.K., İlhan Alan'ı kalbinden bıçaklayarak arkadaşıyla birlikte kaçtı. Sesleri duyan İlhan Alan'ın yatalak eşinin çığlıkları komşuları harekete geçirdi. Ağır yaralanan Alan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan Emirhan Ö.K. ve Abdulbaki K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezai ehliyeti tam çıktı

Haklarında "kasten öldürme" suçundan dava açılan 2 sanığın, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Emirhan Ö.K. ve taraf avukatları katıldı. Dava sürecinde tahliye edilen Abdülbaki K. ise duruşmaya katılmadı. Geçen celse sanık Emirhan Ö.K'nin cezai ehliyetinin tam olup olmadığıyla ilgili istenen raporun geldiği ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Cumhuriyet savcısı, 2 sanık hakkında kasten adam öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca yağmaya teşebbüs suçundan da cezalandırılmaları istendi. Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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