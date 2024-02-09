Kocaeli'de Kaçak Alkol Operasyonu: 165 Bin TL Değerinde Alkol Ele Geçirildi
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Gebze ilçesinde bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 165 bin TL olan 158 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kocaeli'de jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada piyasa değeri 165 bin TL olan kaçak alkol ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ile mücadele kapsamında, 7 Şubat tarihinde Gebze ilçesi bir araçta yapılan arama piyasa değeri yaklaşık 165 bin TL olan 158 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Olaya ilişkin malzemelere el koyulurken 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ