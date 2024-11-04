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Kocaeli'de Jandarma Trafik Aracı Kaza Yaptı, 2 Yaralı

Kocaeli'de Jandarma Trafik Aracı Kaza Yaptı, 2 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aydınlatma direğine çarpan jandarma trafik aracı takla attı. Kazada 2 jandarma personeli yaralandı, hayati tehlike yok.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aydınlatma direğine çarpan jandarma trafik aracı, yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra takla attı. Kazada 2 jandarma personeli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kabaoğlu Mahallesi Profesör Bakı Komşuoğlu Bulvarı'nda seyir halinde olan jandarma trafik aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulan araç takla attı. Kazada 2 jandarma personeli yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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