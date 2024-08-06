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Kocaeli'de Jandarma Tarlalarda Nöbet Tutarak Fındık Hırsızlıklarını Önlemeye Çalışıyor

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Kocaeli'de yaşanan fındık hırsızlıklarını önlemek amacıyla jandarma ekipleri tarlalarda nöbet tutmaya başladı. Kimliği belirsiz kişiler, üreticilerin fındıklarını çalarak kayıplara karışıyor. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece görüş ve termal kabiliyeti olan dron ve teknik cihazlar kullanarak denetim ve kontroller yapıyor.

Kocaeli'de jandarma ekipleri, yaşanan fındık hırsızlıklarını önlemek amacıyla tarlalarda nöbet tutmaya başladı.

Tarlalara gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler üreticilerin fındıklarını çalarak kayıplara karışıyor. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de fındık hırsızlığı olaylarına karşı alarma geçti. 1 Ağustos itibariyle jandarma asayiş timleri ile jandarma asayiş komando timlerince 7 gün 24 saat görev anlayışı ile gece görüş ve termal kabiliyeti olan dron ve teknik cihazların kullanımıyla denetim ve kontroller yapılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma kocaeli Tarım Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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