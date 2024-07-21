Kocaeli'de İstinat Duvarında Ölü Bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, istinat duvarının yanında başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, Kuzey Mahallesi Dalyan Sokak'ta meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar, Merkez Camii'nin bahçesinde istinat duvarının yanında başından vurulmuş şahsı fark etti. Hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mert Darak'ın (25) hayatını kaybettiği belirlendi. Darak'ın yanında 7x65 mm çapında bir silah bulundu. Şahsın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ