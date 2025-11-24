Kocaeli'de İşçileri Taşıyan Minibüs ile Tır Çarpıştı: 9 Yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 8'i işçi olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Kaza, Dilovası Organize Sanayi 3. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. yönetimindeki 31 PD 989 plakalı tır ile Mehmet Ali G'nin idaresindeki 34 LAE 302 plakalı işçi minibüsü çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile 8 işçi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan minibüs sürücü dahil 9 yaralı ilk müdahaleleri sonrası çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ