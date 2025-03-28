Kocaeli'de İşçi Servisi Tırla Çarpıştı: 8 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile çarpışan işçi servisindeki 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Tavşanlı Mahallesi 4501. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.T. idaresindeki 34 LGR 743 plakalı işçi servisi, A.İ. yönetimindeki 41 VS 982 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 işçi ile servis şoförü V.T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ