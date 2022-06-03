Kocaeli'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı - Haberler

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Kocaeli'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı

Kocaeli'de işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10'a yakın işçi yaralandı.

Kocaeli'de işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10'a yakın işçi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri çalışanlarını taşıyan işçi servisi ile kamyon çarpıştı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, servisin içerisindeki 10'a yakın yaralıyı ambulanslara alarak hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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