Kocaeli'de İş Yerinden Para Çalan 2 Kadın Suçüstü Yakalandı

Kocaeli'de bir iş yerinden 5 bin 500 dolar, 2 bin euro ve 20 bin TL çalan 2 kadın suçüstü yakalandı.

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Hisar Geçidi Sokak'ta faaliyet gösteren bir iş yerinden 5 bin 500 dolar, 2 bin euro ve 20 bin TL çalındı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, polise şikayette bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren S.P. ve B.P'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 2 kadın adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ