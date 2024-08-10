Kocaeli'de iş yeri kurşunlama olayında 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerini kurşunlayarak kaçan 3 kişi, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Ağustos'ta Darıca ilçesinde bir iş yeri kurşunlandı. Olaya tanık olan ticari taksi sürücüsü, panikleyerek park halindeki otomobile çarptı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçarken, kazada yaralanan olmadı. Kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, E.Y., Y.Y. ve R.G. isimli 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ile birlikte uzun namlulu otomatik tüfek, tabanca, 11 mermi ile falçata ele geçirildi. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ