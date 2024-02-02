Kocaeli'de İntihar Girişimi Sonuçsuz Kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Zaman zaman yüreklerin ağza geldiği olayda şahıs ikna edilerek, çatıdan indirildi.

Olay, Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki iş merkezinin çatısında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıdaki kişiyi görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsı sakinleştirmeye çalışan bir vatandaşın, "Ölmek çözüm değil. Senin çocuğun var, bebeğin var. Daha doğmamış bebeğin var" dediği duyuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de şahsın aşağıya atlama ihtimaline karşı yol üzerinde minder açtı, polisler ise şahsı ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman aşağıya sarkarak yürekleri ağza getiren şahıs, ikna edilerek çatıdan indirildi. Şahsın ekonomik sıkıntılar yaşadığı, bu sebeple intihara kalkıştığı iddia edildi. - KOCAELİ