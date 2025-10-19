Haberler

Kocaeli'de İnşaattan Kablo Çalmaya Çalışan Hırsız Kaçtı

Kocaeli'de İnşaattan Kablo Çalmaya Çalışan Hırsız Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir inşaattan kablo çalmaya çalışan hırsız, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce hızla kaçtı. Hırsızın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kocaeli'de bir inşaattan kablo çalmaya çalışan hırsız, vatandaşların ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi. Polisi gören şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi 556. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kabloları çalmaya çalıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve önlem amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin geldiğini gören şüpheli, hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Akılalmaz olay! Annesinin cesediyle birlikte günlerce bu evde yaşadı
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Okan Buruk hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin

Hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu McCowan'a imza attırdı

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Milli yıldız 7 aylığına imza attı
Fatih Ürek'ten endişelendiren haber: Beyin sapında hasar iddiası

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten kötü haber
Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi

Ne yaparlarsa yapsınlar durmuyor! Bu adam 40 yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.