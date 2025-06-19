Kocaeli'de İnşaat İşçisi 3. Kattan Düştü

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaat halindeki binanın 3. katından düşen işçi yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

İnşaat işçisi 3. kattan demirlerin üzerine düştü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaat halindeki binanın 3. katından demirlerin üzerine düşen işçi yaralandı.

Olay, İstasyon Mahallesi Ihlamur Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen işçi, çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan demirlerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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