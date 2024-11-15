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Kocaeli'de İlkokul Kantini Yangını

Kocaeli'de İlkokul Kantini Yangını
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Mimar Sinan İlkokulu'nun kantininde sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında kantinin içindeki gıda maddelerinin büyük kısmı zarar gördü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında ilkokul kantini alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 05.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Burç Sokak'ta bulunan Mimar Sinan İlkokulu'nun kantininde yangın çıktı. Okulun karşısındaki binada oturan vatandaş balkona çıktığında alevleri fark ederek, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Çelik prefabrik yapıdaki kantinin içindeki gıda maddelerinin büyük kısmı yandı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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